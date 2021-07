Europa De Europese weg naar fatsoenlijke productieketens is lang en hobbelig De Europese Commissie bereidt een wet voor die misstanden in productieketens moet blootleggen en aanpakken. Maar de Brusselse raderen draaien zo langzaam, dat de roep om actie op lidstatenniveau steeds luider klinkt. Ook in Nederland.

