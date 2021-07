Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Italiaanse betalingsblues, de wankelende Poolse rechtsstaat en vragen stellen op z'n Hongaars.

Foto: Reuters

1. 'Cashless'-actie kost Draghi te veel cash

'Italia Cashless' heette de campagne die de Italianen moest stimuleren meer aankopen digitaal en met betaalkaarten af te rekenen. Ze konden tot €300 belastingaftrek per jaar claimen als ze zo'n vijftig elektronische transacties voor een totaalbedrag van €3000 hadden gedaan. Het initiatief, in 2020 doorgevoerd door toenmalig premier Giuseppe Conte, was bedoeld als instrument in de strijd tegen het zwartgeldcircuit.

Voor 100.000 Italianen die écht veel elektronisch betalen lag daarnaast een teruggave van €1500 klaar. Om in die groep te komen, moest je volgens de Corriere della Sera in de eerste helft van dit jaar 702 maal digitaal hebben betaald.

Maar de huidige premier Mario Draghi heeft de campagne per 1 juli gestaakt omdat ze de schatkist te veel kost. Volgens Draghi kwam het initiatief, dat tot medio 2022 zou lopen, vooral ten goede aan Italianen met een behoorlijk inkomen. Sowieso waren er berichten dat mensen aankopen in deeltjes verrichten, om maar in de top-100.000 te komen.

De regering kijkt wel naar maatregelen om het gebruik van computergestuurde kasregisters te stimuleren. Ook zou ze kijken naar de optie dat winkeliers geen transactiekosten bij betalingen met betaalkaarten hoeven te betalen.

Een kleine acht miljoen Italianen deden aan 'Italia Cashless' mee, waarvan er een klein zes miljoen recht hebben een teruggave. De gelukkigen kwamen voor een groot deel uit het rijkere noorden van Italië. Volgens de Italiaanse regering is er geen bewijs dat mensen door het initiatief meer digitaal zijn gaan betalen, en was er ook geen echt effect richting de economische groei.

Wel waren er dus kosten voor de schatkist: €1,75 mrd in het eerste half jaar van 2021. De angst is nu dat Draghi ook de loterij, waaraan je kan meedoen op basis van bonnetjes van digitaal betaalde aankopen, gaat beëindigen.

Foto: Reuters

2. Alweer een Poolse rechter op non-actief

De disciplinaire kamer van de Poolse Hoge Raad heeft vrijdag de immuniteit van rechter Jozef Iwulski van de Hoge Raad opgeheven wegens een vonnis dat hij in 1982 oplegde. Iwulski (69) is geschorst, en krijgt een kwart minder salaris. Hij kan nog in beroep.

Het Instituut voor Nationale Herinnering (IPN) had Iwulski aangeklaagd. De rechter legde in 1982 tijdens de staat van beleg in Polen een man die regeringskritische pamfletten uitdeelde, een celstraf van drie jaar op.

Het effect van de zaak tegen Iwulski is volgens Poolse rechters dat vragen, die de door Iwulski geleide kamer arbeidszaken van de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de EU voorlegde, van tafel gaan. De Poolse regering tracht het rechters het steeds moeilijker te maken om zogeheten prejudiciële vragen bij het EU-Hof neer te leggen en is verwikkeld in een gevecht over wie het laatste woord heeft: het eigen Constitutionele Hof of het Europees Hof. Medio juli spreekt het eerste gerecht zich daarover uit

De Poolse associatie van rechters Iustitia noemde het oordeel van de disciplinaire kamer zondag 'onwettig'. Ze stelt daarbij dat Europese instituties sneller moeten handelen bij discussies over de rechtsstaat in Polen.

Eerder bepaalde het EU-hof dat de disciplinaire kamer die Iwulski vonniste, geen onafhankelijk gerecht is, en dus niet mag functioneren. Maar Warschau negeert die uitspraak.

Ook kritische arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg legt Polen inmiddels naast zich neer. In mei stelde dat gerecht dat politieke benoemingen bij het Constitutioneel Hof onrechtmatig zijn. Vorige week bepaalde het EHRM dat Polen ten onrechte twee rechters van de rechtbank in Kielce in 2018 uit hun functie had gezet.

Dat besluit deugde niet, stelt het EHRM. Bij het besluit dat de twee rechters (waarvan er één inmiddels met vervroegd pensioen is gegaan) trof, was geen sprake van een eerlijke procedure, en dat er sprake was van willekeur. Het Hof gelast Polen de twee rechters elk €20.000 aan schadevergoeding te betalen.

Het Poolse ministerie van justitie wijst het arrest af, en noemt het 'absurd' en tevens 'politiek gemotiveerd'. De twee rechters in kwestie raakten alleen hun functie van vice-president kwijt, maar konden gewoon door als rechter, aldus het departement in een verklaring.

Foto: Reuters

3. Orbán vraagt de burger om zijn mening

Hongarije vraagt geregeld de burger om zijn mening via nationale consultaties. Vorige week verspreidde de regering een nieuwe vragenlijst onder Hongaarse huishoudens. Die ging ook in op de commotie over de Hongaarse anti-homowet, die premier Viktor Orbán op veel kritiek kwam te staan bij de recente vergadering van de EU-regeringschefs.

Orbán liet het thuispubliek na de verbale schrobbering in Brussel weten dat hij niet van plan is te zwichten. Maar het Hongaarse volk heeft natuurlijk het laatste woord, vandaar die consultatie.

De omstreden wet verbiedt 'lhbti-propaganda' richting minderjarigen en bepaalt dat scholen in lessen niet ingaan op seksuele diversiteit. Verder mogen adverteerders in reclame alleen heterostellen laten zien.

In Polen zijn volgens mediaberichten plannen voor een soortgelijke wet. Sowieso kennen enkele Poolse gemeenten 'lhbti-vrije zones'. De Europese Commissie overweegt Polen daarvoor voor het EU-Hof te slepen.

Voor wat betreft Hongarije: we begrijpen na het lezen van de vragenlijst (helaas nu pas) dat de internationale kritiek op de omstreden wet van premier Orbán is gestimuleerd door de Hongaars-Amerikaanse filantroop-investeerder George Soros (die Hongarije volgens Boedapest kapot wil maken, iets wat overigens niet in de vragenlijst staat. De regering-Orbán veronderstelt dit als algemeen bekend).

Na de kennisgeving over Soros volgen bij vraag 9 twee stellingen die neerkomen op de vraag of je vóór of tegen een verbod op 'seksuele propaganda' richting kinderen bent. Wat zou de Hongaren daar nu op antwoorden? Insturen kan tot 25 augustus, tot die tijd blijft het spannend.

Het gaat om de elfde nationale consultatie sinds 2010.

Waar moeten we deze week op letten?

• Cryptotijd! De Brusselse denktank CEPS belicht maandag bij een webinar de vraag hoe de EU cryptomunten moet reguleren. Woensdag bij dezelfde denktank een discussie over recycling van plastic.

• De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft maandageen videotop met de leiders van de landen op de Westelijke Balkan. Begin juni was er al een voorbereidende bijeenkomst.

• Het collega van Eurocommissarissen overlegt dinsdag. Ze spreken onder meer over een nieuw instrument tegen witwassen.

• De caravans staan klaar, en timing is alles. Het Hof van Justitie van de EU krijgt donderdag advies in een Nederlandse kwestie over vakantiegeld. Als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, hoeveel vakantiegeld moet hij dan krijgen van zijn werkgever?

• Denktank EPC biedt donderdageen webinar over wat de EU moet met de recente top van de Amerikaanse president Joe Biden en diens Russische collega Vladimir Poetin.

Meer lezen?

'Samen' sterk De naam van JA21 staat onder een verklaring van zestien rechtse en rechtsere partijen uit het Europees Parlement, waaronder ook de Fidesz-partij van Viktor Orbán, en de rechts-conservatieve PiS van Jaroslaw Kaczynski over de toekomst van Europa. Maar dat klopt niet, zegt JA21. De PVV steunt het initiatief maar wil uit de EU, en tekent dus niet.

Worst Er is een bestand in de 'worstenoorlog' tussen het VK en de EU. Ondertussen blijft de Britse brexitchef David Frost ageren tegen de afspraken over Noord-Ierland die Londen zelf maakte. Niet meer dan 6% van de Noord-Ieren heeft vertrouwen in de Britse regering, blijkt uit een enquête.

Goede buur? Zit er nog muziek in de relatie tussen de EU en Turkije? Lees deze notitie van denktank GMF.

Hij is terug Donald Tusk, oud-voorzitter van de Europese Raad, en oud-premier van Polen, maakt daadwerkelijk een comeback in de Poolse politiek.

Aan de slag Duitse vrouwen moeten meer gaan werken, vindt onderzoeksinstituut Ifo, en komt ook met suggesties hoe dat voor elkaar te krijgen.

Bureaucratie Duitse bedrijven klagen hun nood over trage ambtelijke molens bij bouwprojecten. Daar heeft ook Tesla, bezig met een megafabriek in Brandenburg, mee te maken.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers.