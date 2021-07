Verzorging en luxe Opnieuw renaissance in Florence, namelijk die van het mannenpak De mode-industrie stortte hard in tijdens de coronapandemie. Maar na enkele seizoenen van smart casual thuiswerken, kleuren de cijfers bij kledingbedrijven langzaam weer groen. In Florence wordt de laatste herenmode gepresenteerd. ‘Elegantie is weer in de mode. Het pak keert terug als antwoord op de lockdown.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Opnieuw renaissance in Florence, namelijk die van het mannenpak Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren