Woningmarkt 'Er is een uitslaande brand op de huizenmarkt en we blussen die met olie' Een ineenstorting van de huizenmarkt zoals in Ierland en Spanje is ons tijdens de kredietcrisis bespaard gebleven. We zijn langs de rand gescheerd. Maar waar Dublin en Madrid hun lessen hebben geleerd, geldt dat niet voor Den Haag, vindt hoogleraar Dirk Schoenmaker. De bubbel is in Nederland inmiddels groter dan ooit en kan ieder moment barsten.

