Europa Spanje begint grondige verbouwing, met nog weinig oog voor details Met miljardensteun uit Brussel wil Spanje zichzelf opnieuw uitvinden. Het moet groener, digitaler en eerlijker. Plannen en ambities te over, maar het blijft vaak bij grote lijnen. 'Oude hervormingen worden teruggedraaid. Dat is heel paradoxaal.'

