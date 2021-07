Grondstoffen Van Veldhoven en Thijssen: 'er moeten meer prikkels komen voor circulariteit' Om de klimaatdoelen te behalen, moet een nieuw kabinet écht werk maken van de circulaire economie. Dat zeggen demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen, in gesprek met het FD. 'Het komt niet vanzelf'.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Van Veldhoven en Thijssen: 'er moeten meer prikkels komen voor circulariteit' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren