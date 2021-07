Buitenland 'Europese grenstaks voor CO₂-uitstoot zet samenwerking onder druk' Makers van onder meer staal en aluminium van buiten de Europese Unie, moeten straks alsnog betalen voor hun CO₂-uitstoot wanneer zij producten op de Europese markt willen aanbieden. Repercussies liggen op de loer. Wat zijn de geopolitieke gevolgen zo'n grenstaks?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Europese grenstaks voor CO₂-uitstoot zet samenwerking onder druk' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren