Europa Premier Zweden keert zwakker terug dan ooit Met de de hakken over de sloot slaagt de weggestemde premier Stefan Löfven van Zweden erin om terug te komen van nooit weggeweest. De steun voor zijn sputterende minderheidskabinet is echter zwakker dan ooit — en de volgende crisis dreigt alweer.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Premier Zweden keert zwakker terug dan ooit Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren