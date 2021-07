Europa Zonder EVP-paraplu is Hongarije kwetsbaar voor een Europese regen aan kritiek Nederland bekijkt of ze Hongarije voor het Hof van Justitie van de EU kan dagen wegens de Hongaarse anti-homowet. Dat EU-lidstaten direct tegen elkaar procederen is tamelijk zeldzaam. Dat het Hongarije mogelijk overkomt, illustreert dat het land zijn krediet bij andere EU-landen grotendeels heeft verspeeld.

