Fiscaal Digitaks Europese Commissie staat mondiaal belastingakkoord in de weg De minimumtaks voor multinationals en de herverdeling van hun belastingafdrachten zijn vorig week een stap dichterbij gekomen, maar nog geen voldongen feit. Eerst moeten er nog wat plooien worden gladgestreken. Donderdag en vrijdag buigen de ministers van financiën van de G20 zich in Venetië over het vorige week bereikte belastingakkoord.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Digitaks Europese Commissie staat mondiaal belastingakkoord in de weg Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren