Buitenland Straks kunnen alleen de rijken nog aan de kust van Florida wonen Het appartementencomplex bij Miami dat vorige maand instortte, werd vooral bewoond door gepensioneerden met een beperkt budget. Onderhoud om het pand klimaatbestendig te maken, was hun te duur. Zo staan er nog veel meer flatgebouwen langs de kust van Florida.

