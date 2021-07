Energie Leeuwarden komt tot stilstand door stroomtekort Alle provincies in Nederland hebben op dit moment te maken met krapte op het elektriciteitsnet, maar de hoofdstad van Friesland zit op slot. Het bedrijventerrein bij Leeuwarden kan niet worden uitgebreid, een complex voor mensen met dementie dreigt met jaren vertraging open te gaan, een nieuwe woonwijk krijgt geen horeca.

