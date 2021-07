Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: biefstuk in Madrid, Balkan-machinaties in Boedapest en boete-inning in Brussel.

Foto: Reuters

1. Biefstuk ligt Spaanse regering zwaar op de maag

Politiek in Spanje is nooit makkelijk maar als het om vlees gaat neemt de complexiteit verder toe. Premier Pedro Sánchez en enkele van zijn ministers vlogen elkaar vorige week in de haren. Dat begon toen minister van consumptie Alberto Garzón (van Sánchez' linkse coalitiepartner Unidas Podemos) zei dat het echt niet verkeerd is vanwege klimaatverandering en de volksgezondheid een keer geen vlees te eten.

'Er gaat niets boven een biefstuk', reageerde de premier, nota bene op bezoek in Litouwen. 'Het is niet eerlijk de vinger te wijzen naar de vleesindustrie', vond Luis Planas, landbouwminister (van Sánchez' PSOE). Nee maar echt, zei Garzón, we eten in Spanje een kilo vlees per week. Het is beter dat terug te brengen tot tweehonderd à vijfhonderd gram per week.

Minister Planas wees erop dat de Spanjaarden al tijdens de coronacrisis de carnivoor in zichzelf meer onder de duim hielden. Sowieso genereert de vleesindustrie €10 mrd aan export, zei hij.

‘Er gaat niks boven een biefstuk’ Pedro Sánchez, premier van Spanje

De Spaanse boerenbond was uiteraard niet enthousiast over Garzóns uitlatingen. 'Onzin vanaf het begin tot het einde', noemde de agrarische belangenorganisatie UPA de opstelling van de minister.

Al eerder dit jaar was Spanje het toneel van een vleesrel. Toen viel het verkeerd bij boeren dat Real Madrid zich laat sponsoren door een producent van vleesvervangers.

Vlak na de nieuwe vleesruzie kondigde Sánchez wijzigingen in zijn ploeg aan. Minister van economische van zaken Nadia Calviño krijgt promotie, ze is nu vicepremier. Maar zowel Garzón als Planas blijft aan. De herschikking heeft te maken met peilingen die Sánchez zwaar op de maag liggen, terwijl Calviño het Spaanse herstelplan tot een goed einde moet brengen.

Foto: Reuters

2. Voor wat hoort wat op de Balkan (en elders)

Noord-Macedonië veranderde zelfs zijn naam om beweging te krijgen in het toetredingsproces tot de EU. Maar toen begon de Franse president Emmanuel Macron moeilijk te doen, gesteund door Nederland, en besloot de EU de toetredingsregels aan te scherpen. Dat trof Noord-Macedonië en Albanië.

Eenmaal die klip omzeild stond Skopje weer met lege handen. Bulgarije, in de ban van verkiezingen en een daarmee verbonden aanval van nationalisme, blokkeerde vooruitgang. Eerst moest Noord-Macedonië maar eens erkennen dat het Macedonisch eigenlijk een Bulgaars dialect is. De impasse is nog niet opgelost.

En nu is er weer wat: Hongarije vindt dat er geen sprake kan zijn van de toetreding van landen van de Westelijke Balkan als Servië daar ook niet bij is. De veelgeplaagde Hongaarse premier Viktor Orbán maakte dat donderdag duidelijk bij een bezoek aan Aleksandar Vucic, de president van Servië en Orbáns boezemvriend.

Overigens: een andere boezemvriend van de Viktator is Nikola Gruevski, de voormalige premier van Noord-Macedonië, die het enkele jaren geleden te heet onder de voeten werd in Skopje, en vervolgens dankzij een auto met een Hongaars diplomatiek kenteken gek genoeg opdook in de Hongaarse hoofdstad. De vraag borrelt op of Orbáns woorden over toetreding iets met Gruevski te maken hebben.

‘We willen de uitbreidingsagenda versnellen’ Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

Het Sloveense EU-voorzitterschap wil begin oktober een top met de landen van de Westelijke Balkan houden. Daarvoor is wel nodig dat de rem van de gesprekken met Noord-Macedonië en Albanië gaat, zei de Sloveense premier Janez Jansa vorige week.

Aan ons ligt het niet, suggereerde de Duitse bondskanselier Angela Merkel een dag eerder op een Balkantreffen in Berlijn: het is in het strategisch belang van de EU als de zes landen in de regio tot de EU toetreden. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei bij dat beraad zelfs dat het 'onze eerste prioriteit is om de uitbreidingsagenda te versnellen'.

Ja, ook Emmanuel Macron vindt dat, zei Merkel, in relatie tot de belemmeringen die de Franse president eerder opwierp.

Foto: Reuters

3. Handhaving op zijn Brussels

Nederlandse boeren demonstreerden vorige week in Den Haag en onder meer Arnhem tegen het stikstofbeleid van de overheid. Suggesties dat het mes in de veestapel moet, leiden tot ergernis. Maar ja, de Nederlandse topkoeien leveren natuurlijk niet alleen oceanen aan melk, maar ook meren aan mest.

Ja, regelgeving, naleving en oceanen aan melk... Tot het einde van de melkquota in 2015 kregen Nederlandse boeren meermaals een boete als hun nijvere koeien afspraken over quota schonden, en te veel melk gaven — de zogeheten superheffing. 'Onze' boeren waren niet alleen: Italiaanse koeien leverden van 1995 tot 2009 ook steeds te veel melk af.

Maar anders dan in Nederland hoefde de Italiaanse boer daar niet zelf voor te bloeden. De Italiaanse regering betaalde de strafheffing. Dat mocht natuurlijk niet. Na dreigende taal uit Brussel, kwam er een procedure bij het Hof van Justitie van de EU. Die verloor Italië in januari 2018.

‘We hebben regulier contact met Italië’ Europese Commissie over handhaving zuivelarrest

Volgens berekeningen van Brussel zou Rome nog zo'n €1,3 mrd aan superheffing bij de Italiaanse boeren moeten innen. Maar hoe staat het daar eigenlijk mee?

Toch maar eens in Brussel aangeklopt. 'De Commissie heeft regulier contact met de Italiaanse autoriteiten bij de uitvoering van het arrest', klinkt het daar. 'Die uitvoering loopt, aangezien Italië ervoor moet zorgen dat alle betrokken begunstigden (de boeren) terugbetalen wat ze ten onrechte in het verleden ontvingen.'

Een zaak van de lange adem dus. Net als de aanpassing van het Nederlandse landbouwbeleid.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Eurogroep spreektmaandag met de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, en breekt zich wederom het hoofd over de bankenunie. Dinsdag bespreken de EU-ministers van financiën de herstelplannen die de lidstaten indienden vanwege de coronacrisis.

• De Franse president Emmanuel Macron houdt maandagavondeen tv-toespraak over de bestrijding van het coronavirus en de opmars van de deltavariant.

• Het Constitutioneel Hof in Polen buigt zich dinsdag en woensdag over één vraag: gaat de Poolse grondwet (en daarmee het hof zelf) boven de Europese verdragen (en daarmee het Hof van Justitie van de EU)? Als het Poolse gerecht de vraag met 'ja' beantwoordt, staat Polen effectief met één been buiten de EU, waarschuwen rechtsgeleerden.

• De Europese Commissie begon in 2019 een onderzoek naar de manier waarop Nederland fiscaal omgaat met sportschoenenreus Nike. Woensdag spreekt het Gerecht van de Europese Unie zich erover uit.

• Woensdag is het in Brussel klimaat-D-Day. De Europese Commissie presenteert een berg voorstellen ('Fit for 55', vanwege het CO₂-reductiedoel van 55% in 2030) over onder meer de CO₂-grensheffing, aanpassing van het emissiehandelssysteem enzovoort en een taks op kerosine. Sommige bedrijven staan er vierkant achter (lees het artikel van FD-correspondent Ria Cats).

• Slovenië licht woensdag in de buitenlandcommissie van het Europees Parlement het programma van het Sloveense EU-voorzitterschap toe. Lees alvast het artikel van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

Meer lezen (en luisteren dan wel kijken)?

Verduidelijking Waarom straft Brussel Hongarije niet? Europa-verslaggever Rob Heirbaut van de VRT legt het handzaam uit.

In Davids hoofd Denktank UK in a changing Europe sprak met David Frost, de Britse brexitchef. Interessant leesvoer over de man die de EU tot wanhoop drijft.

De buren FD en BNR hebben een nieuwe podcast: Buurland, wat doet u nu? Een handleiding om België (en Nederland) beter te begrijpen.

Slavi of Boyko Bulgarije ging zondag voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. De uitslag was maandagochtend nog niet helder, er is sprake van een nek-aan-nekrace tussen de GERB-partij van premier Boyko Borissov, en zijn uitdager, tv-ster Slavi Trifonov. Lees voor meer begrip dit verhaal. Trifonov won de meeste stemmen in de Bulgaarse diaspora.

Kameraad Xi Het Duitse bedrijfsleven kan zich maar beter voorbereiden op minder business in China, vindt zakenkrant Handelsblatt.

Gewaarschuwd De Europese Commissie komt 20 juli met voorstellen voor meer eigen middelen (financieel) voor de EU, zegt begrotingscommissaris Johannes Hahn tegen Les Echos. Zit de digitaks erbij? Dat valt te bezien.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!