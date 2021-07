Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Pools-Amerikaanse schermutselingen, Europa omarmt de bij en een bergwandeling met Janez Jansa.

Foto: Reuters

1. Pools-Amerikaanse schermutselingen...

Moet het altijd over Polen gaan? Vorige week was er genoeg te doen in Warschau, met name over de rechtsstaat en het escalerende conflict tussen Polen en de Europese Unie. Maar hoe zit het eigenlijk met de relatie met de Verenigde Staten?

Die kan ook beter. Recent klaagde Bix Aliu, de zaakgelastigde van de VS in Warschau, over de behandeling van tv-zender TVN, eigendom van het Amerikaanse mediaconcern Discovery. De Poolse regering leek, mogelijk in het kader van haar streven de media te 'poloniseren', niet van zins om de licentie van TVN te vernieuwen.

TVN heeft een bijzondere plek in het medialandschap. Sinds staatszender TVP zich tot een spreekbuis van de regering ontwikkelde, heeft TVN en zijn nieuwskanaal TVN24 de rol van de kritische, onafhankelijke tegenhanger van de TVP op zich genomen. Dat leverde de zender vaak felle kritiek van de regering op.

Maar de PiS, de grootste partij in de regering, broedt op een wetswijziging. Bedrijven van buiten de Europese economische ruimte mogen dan geen controle hebben over mediaconcerns in Polen. En de eigenaar van TVN is dus Amerikaans.

De VS zijn 'zeer bezorgd' over de ontwikkelingen, zei Bix Aliu recent. Een onbelemmerde pers is cruciaal voor de democratie, stelde hij, en TVN is meer dan twintig jaar een essentieel deel van het Poolse medialandschap geweest, stelde hij. Het is voor de Amerikaanse ambassade in Warschau traditie om voor de Discovery-dochter op te komen. Georgette Mosbacher, tot januari de VS-ambassadeur in Warschau, deed dat ook zodra Poolse politici te hard uithaalden.

Juist over haar opvolging was gedoe. De Amerikaanse president Biden wil Mark Brzeziński, zoon van de voormalige Amerikaanse regeringsadviseur Zbigniew Brzeziński, afvaardigen als nieuwe ambassadeur. Maar Polen weigerde hem in eerste instantie te accepteren: Brzeziński moest eerst zijn recht op het Poolse staatsburgerschap (via zijn vader, die was Pools-Amerikaans) opgeven, dan is hij welkom.

Maar Brzeziński zegt dat hij helemaal geen Pools staatsburger is, en daar ook niet om gevraagd heeft. Warschau hield echter staande dat Brzeziński president Andrzej Duda moet verzoeken zijn recht op staatsburgerschap in te trekken.

... en mogelijke crisisoplossingen

Hoe dit op te lossen? Hier was nog wat diplomatieke smeerolie nodig. Et voilà: Warschau kan als het moet wel degelijk flexibel zijn. De regering nam eind vorige week volgens mediaberichten nu plots genoegen met Brzeziński's verklaring dat hij niet van plan is het Poolse staatsburgerschap aan te vragen.

Ook voor TVN is er misschien wel een uitweg. Akkoord, een van de drie partijen in de Poolse regering, stelt voor de wet over media-eigendom zo te wijzigen, dat bedrijven uit landen die lid zijn van de Oeso (en dat is de VS) een belang van +49% in mediaconcerns in Polen mogen hebben. Probleem opgelost.

Op een heel ander vlak komt Polen ondertussen ook met toenaderingsmanoeuvres. De Poolse defensieminister Mariusz Blaszczak meldde woensdag dat hij graag 250 Abrams-tanks in de VS koopt 'als antwoord op de uitdagingen die we op het vlak van internationale veiligheid zien'.

Blaszczak had het natuurlijk over de oorlog in buurland Oekraïne en de assertievere, lees: agressievere opstelling van Rusland in de regio. Polen wil $6 mrd voor de tanks betalen.

Foto: Reuters

2. Europa is er ook voor de bij

Veel bestuivende insecten zoals bijen hebben het niet makkelijk in de Europese Unie. Dat heeft te maken met verandering van het klimaat, bestrijdingsmiddelen, agressieve beestjes van buiten de EU en het oprukken van bebouwing.

Maar Europa is er ook voor de bij, en voor de zestien miljoen bijenkorven die volgens de Europese Commissie 234.000 ton honing per jaar opleveren. En dus kwam Eurocommissaris van gezondheid en voedselveiligheid Stella Kyriakides eind juni bij overleg met de EU-ministers van landbouw met een oproep om een doel vast te leggen voor de bescherming van de honingbij, een onderwerp waarover de Unie zich al jaren het hoofd breekt.

Dat doel heeft te maken met de maximaal toegelaten krimp van een bijenkolonie vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buurt. Kyriakides opperde een grens van 10%, waarna de overheid met maatregelen moet komen. Ze kreeg de steun van een meerderheid van de lidstaten.

Hoe nu verder? De Efsa, het Europese agentschap voor voedselveiligheid, moet nu voorstellen formuleren. De EU-instantie vestigde juist donderdag de aandacht op een nieuwe site voor het administreren van ontwikkelingen in bijenkorven in de EU. Die kaart is nog werk in uitvoering (veel nationale info is nog niet beschikbaar), maar je hoort bij wijze van spreken op de achtergrond al het nijvere gezoem.

Foto: Twitteraccount Janez Jansa.

3. De Triglav zien en dan sterven

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse betrekkingen van de EU, is 74 maar houdt van stevige bergwandelingen. Eenmaal in Slovenië kon de Catalaan zich niet bedwingen en wandelde samen met de Sloveense premier Janez Jansa naar de top van de Triglav, de hoogste berg van het land (2864 meter).

Alleen, kwade tongen beweren dat Jansa en Borrell helemaal niet naar boven liepen, maar er zich lieten afzetten door een helikopter. Jansa's recente tweedaagse uitstapje met Borrell zou Slovenië zo'n €20.000 gekost hebben.

Toen media melding maakten van de helikopter, liet een reactie van premier Jansa — nooit te beroerd om olie op het vuur te gooien — niet lang op zich wachten. Borrell en hij liepen wel degelijk naar boven, liet hij via Twitter weten. 'Probeer het zelf maar eens', riep hij de critici op. Kenners wijzen erop dat de route die Jansa noemt, niet het hele stuk van de Triglav-wandeling betreft. Even goed gaat het om een pittige tocht.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van milieu spreken elkaar dinsdag en woensdag informeel in Slovenië. Daarbij gaat het ook over het enorme pakket klimaatmaatregelen dat de Europese Commissie woensdag ontvouwde (lees het artikel van FD-correspondent Ria Cats).

• De Europese Commissie komt dinsdag met de tweede editie van haar rechtsstaatrapport. Lees ter voorbereiding het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers. En dit zei verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders vorig jaar tegen het FD.

• Dinsdag ook spartelvers uit Brussel: een pakket maatregelen tegen witwassen (een kwestie waarmee ook Nederlandse banken worstelen). De Duitse zakenkrant Handelsblatt wijst erop dat de aanpak in Duitsland te wensen overlaat, wat de Italiaanse misdaadbestrijder Nicola Gratteri onlangs ook in het FD zei. Kern van het Brusselse plan: de EU krijgt een antiwitwasautoriteit.

• Het Peterson Institute for International Economics houdt woensdageen webinar met IMF-president Kristalina Georgieva over hoe handel postcorona kan bijdragen aan economisch herstel.

• De Europese ministers van buitelandse zaken komen donderdag en vrijdag in informele setting in Slovenië bijeen om te praten over onder meer het uitbreidingsdossier van de EU. Slovenië wil later dit jaar over de Westelijke Balkan spreken.

Meer lezen?

Nagy testvér Ook de Hongaarse regering maakt gebruik van spionagesoftware bij het monitoren wat journalisten doen, meldt The Guardian. Het artikel is onderdeel van de grote productie van de krant over het bespieden van journalisten.

'Deze vrouw' Mariusz Muszyński is rechter van het Poolse Constitutionele Hof, dat onder controle staat van de regering. Hij schreef een opinieartikel voor de krant Rzeczpospolita over het conflict tussen Polen met het Hof van Justitie van de EU, en bekritiseert vicepresident Rosario de Silva Lapuerta: 'Misschien moet iemand de computer en de pen van deze vrouw afnemen.'

Aan de grens Moldavië hield recent verkiezingen. President Maia Sandu ijvert voor hervormingen. Lees deze analyse van het Poolse Instituut voor Internationale Aangelegenheden.

Zondvloed Waarom ging het zo mis in Duitsland met het noodweer? Het weeralarm was er, maar het risico van hoog water zit niet in het systeem, zegt een deskundige in de Süddeutsche Zeitung.

Opsteker Wat ze in Warschau ook zeggen, het EU-Hof oordeelt niet altijd tegen Polen. Vorige week scoorde Polen een overwinning tegen Duitsland in een twist over het gebruik van de gaspijpleiding Nordstream 1 (en niet 2).

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!