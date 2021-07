Politiek Vlotte prater Dennis Wiersma wil het altijd anders doen dan zijn ouders Dennis Wiersma was de eerste uit zijn familie die ging studeren. En ook de eerste die zich verdiepte in politiek. Na vluchtige avances met de LPF en Lijst Ratelband maakte de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken snel naam binnen de VVD. 'Zijn verleden bij de FNV was natuurlijk pikant.'

