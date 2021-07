Buitenland Watersnoodramp nekt Duitse regeringspartij CDU/CSU in peilingen De overstromingen die Duitsland vorige week troffen, gaan een rol spelen in de campagne voor de aankomende Bondsdagverkiezingen. De Christendemocraten dalen in de peilingen, hun kanselierskandidaat Laschet is in opspraak.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Watersnoodramp nekt Duitse regeringspartij CDU/CSU in peilingen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren