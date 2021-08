Europa 'Vrouwen moeten goed zijn, mannen hoeven alleen maar mee te doen' Rome heeft een historische kans om met Europese steunmiljarden het land te hervormen. Maar hoe voorkomt Italië de uittocht van jong talent en maakt het korte metten met de gestolde verhoudingen tussen man en vrouw, en tussen generaties? Deel vijf van een serie over de Italiaanse sprong voorwaarts. 'Tijd dat we zelf de touwtjes in handen nemen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Vrouwen moeten goed zijn, mannen hoeven alleen maar mee te doen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren