Buitenland Koersen Chinese bijlesindustrie onderuit na een nieuw offensief van Peking De aandelenkoersen van Chinese bijlesinstituten kelderden maandag opnieuw, nadat Peking een nieuw offensief tegen deze grote industrie startte. Bijlesondernemingen mogen geen winst meer maken.

