Foto: Reuters

1. Tesla leidt tot burenruzie

Was elektropionier Nikola Tesla (1856-1943) een Joegoslaaf, een Serviër, een Amerikaan of een Kroaat? Zeker is dat de uitvinder en wetenschapper Servische ouders had, en dat zijn wieg in het dorp Smiljan stond. Ten tijde dat Nikola ter aarde kwam was dat plaatsje in de buurt van de Dalmatische kust deel van Oostenrijk-Hongarije.

Maar Smiljan ligt nu in Kroatië, en uiteraard heeft dat een Tesla-herdenkingscentrum (al ziet dat er ietwat bescheiden uit in vergelijking met het Tesla-museum in Belgrado). Maar grootte zegt natuurlijk niets over de innige verbondenheid die Kroatië voelt met de uitvinder. Dus vinden de Kroatische centrale bank en regering het logisch om de zoon van Smiljan op Kroatische euro's te zetten. Die zijn er nog niet, Kroatië hoopt in 2023 de eenheidsmunt te omarmen, maar goede voorbereiding is alles.

De Servische nationale bank (NBS) vindt het echter een buitengewoon slecht idee. Niet dat het hoofd van Tesla op Kroatische euromunten slecht is voor de Servische monetaire stabiliteit. Nee, Tesla was Serviër, en dat zei hij zelf ook, vindt de NBS. De Kroaten eigenen zich Servisch erfgoed toe, klinkt het in Belgrado (en Servië had Tesla al op een munt van twintig dinar staan).

De Kroatische centrale bank kwam niet zomaar tot Tesla: ze vroeg burgers om suggesties voor wat er op de nationale kant van de Kroatische euro's zou moeten komen te staan. Daar rolde Tesla uit.

De Serviërs laten het er niet bij zitten. Ze zeggen de zaak bij de 'hoogste EU-instanties' te zullen aankaarten.

Dat treft. De Kroatische centrale bank presenteert haar Tesla-plannen in oktober bij de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Premier Andrej Plenkovic zegt niet te begrijpen waar de Serviërs zich zo druk over maken. 'Als ik de Servische centrale bank zou zijn, zou ik 'bravo' zeggen', merkte hij op.

Er is één punt waardoor de Kroaten iets minder sterk staan. Tesla prijkt nu wel op biljetten van 100 Servische dinar (€0,85), en staat op Servische dinarmunten, maar is bij de Kroatische kuna in geen velden of wegen te bekennen.

Maar het toekomstprobleem doemt al op: stel dat de Kroaten inderdaad Tesla op de euro zetten, wat moeten de Serviërs dan als hun land de status van eeuwige kandidaat-lidstaat van de EU verliest, en tot de Unie toetreedt (en de euro krijgt)?

Tesla zelf woonde overigens het grootste deel van zijn leven in de VS. Sinds 1891 mocht hij zich Amerikaans staatsburger noemen. Tesla leefde zijn laatste jaren in een hotel in New York. De rekening ging naar het koninkrijk Joegoslavië.

Foto: Reuters

2. Brits voedingsprijzenalarm gaat ook af

De prijzen voor voedingsmiddelen gaan stijgen, waarschuwde het FD afgelopen vrijdag. Reden: grondstoffen zijn duurder. Dat gaat de klant merken.

Aan de overkant van de Noordzee klinkt hetzelfde alarm, en het komt uit het hoofdkantoor van de Britse Food and Drink Federation. Maar de reden voor de prijsstijgingen is anders. Nee, het is niet de schuld van de brexit, maar van overheidsbeleid, waarschuwt de federatie. Britse gezinnen zijn straks £160 per jaar meer kwijt aan hun boodschappen, denkt de belangenorganisatie.

In totaal kost nieuwe regulering de industrie £8 mrd, stelt de federatie. De overheid wil de sector bijvoorbeeld een grotere verantwoordelijkheid geven bij het verwerken van afgedankte producten. Ook broedt Londen op een statiegeldregeling voor verpakkingen, en komen er beperkingen voor reclame van producten die veel zout en vet bevatten.

Omdat een ongeluk nooit alleen komt, bracht de ondernemer Henry Dimbleby onlangs in opdracht van de regering een brisant rapport over voeding uit. In zijn National Food Strategy pleit Dimbleby voor een belasting op zout en suiker die voedingsfabrikanten in bulk aankopen. Hij vindt verder dat de Britse gezondheidszorg (NHS) groenten moet gaan voorschrijven; huisartsen dienen ook hun gezonde steentje bij te dragen.

Die plannen zullen er tevens voor zorgen dat de voedingsprijzen flink stijgen, waarschuwt de Food and Drink Federation. En de druk op de marges is al hoog, omdat grondstoffen in vergelijking met begin dit jaar 17% duurder zijn, zo stelt de organisatie.

Maar Dimbleby gelooft niet dat de prijzen omhooggaan. Het Verenigd Koninkrijk kent al een suikertaks voor frisdrank en fruitsap waaraan suiker is toegevoegd. Dat heeft geleid tot duidelijk minder suikerconsumptie onder Britten, zonder dat fabrikanten minder verkochten. Ze pasten gewoon de samenstelling aan, en dat zal straks bij andere producten ook gebeuren, zegt Dimbleby.

Foto: Reuters

3. Commotie over AfD-rechter

Of de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) het goed voor heeft met de Duitse rechtsstaat is de vraag. Maar een AfD'er treedt nu wel toe tot het Landesverfassungsgericht van Baden-Württemberg, het grondwettelijk hof van de deelstaat.

De pogingen van AfD'er Bert Matthias Gärtner (66) om tot het hof toe te treden, mislukten begin juli nog twee keer. Maar afgelopen week lukte het wel. Reden: de Groenen in het parlement van de deelstaat stemden ofwel tegen, of onthielden zich van stemming, terwijl de AfD-politicus stemmen kreeg van de liberale FDP en de christendemocratische CDU.

Mede door de onthoudingen ontstond de meerderheid voor Gärtners kandidatuur. De SPD, die tegen was, toonde zich verbijsterd. Maar de AfD heeft volgens het reglement van orde van het deelstaatparlement nu eenmaal het recht om mensen te kandideren, stelde de Groene deelstaatpresident Winfried Kretschmann, 'ook al is dat werkelijk moeilijk te verteren'.

Bondskanselier Angela Merkel veegde eerder regionale CDU'ers de mantel uit toen die in 2020 samen met de AfD in Thüringen de verkiezing van FDP'er Thomas Kemmerich tot president van de deelstaat steunden. Kemmerich trad toen razendsnel weer terug.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van financiën spreken elkaar maandag over het witwaspakket dat de Europese Commissie vorige week voorstelde (lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers). Ook ter tafel: de coronaherstelplannen.

• Griekenland en Cyprus overleggen dinsdag in Athene over de beslissing van Turkije om de stad Varosha in het door Turkije bezette deel van Cyprus te heropenen. De stad, bij Famagusta, was decennia afgesloten en een militaire zone. De VN-Veiligheidsraad stelt dat Turkije zijn plannen direct moet staken.

Meer lezen (en luisteren)?

Eppur si muove? Gaat Polen de omstreden tuchtkamer van de Hoge Raad na Europese druk nu toch opdoeken? Premier Morawiecki lijkt daarop te hinten, maar niets is zeker. De regering deed ook al een concessie bij de opvolging van ombudsman Bodnar, wiens termijn 15 juli eindigde: ze steunde de kandidaat van de oppositie. Ondertussen vraagt de Hoge Raad in Ierland aan het EU-Hof in Luxemburg of Ierland vanwege de rechtsstaatproblemen in Polen nog wel Europese aanhoudingsbevelen uit Warschau moet uitvoeren.

Gelijk De site van het Duitse economisch onderzoeksinstituut ZEW biedt ook podcasts. Hier een recente over de beloning van vrouwen en mannen, en hoe die gelijker te maken.

Zwarte schapen Polen en Hongarije zitten in het rechtsstaatrapport op de beklaagdenbank van de Europese Commissie. Maar Oostenrijk moet zich ook zorgen maken, stelt een voormalige rechter uit Oostenrijk.

Duurder uit De Europese Commissie stelde onlangs voor een CO₂-grenstaks in te voeren (lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers). China heeft daardoor een probleem, stellen analisten.

Extra inzet Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex stuurt tientallen medewerkers naar de grens tussen Litouwen en Wit-Rusland. Het aantal migranten en vluchtelingen dat daar de grens oversteekt, is fors toegenomen. Wit-Rusland laat ze expres door, zegt Litouwen.

