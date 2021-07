Industrie Omwonenden Tata Steel gaan zelf de milieuschade meten Het vertrouwen van de omwonenden van Tata Steel in de toezichthouders heeft zo'n dieptepunt bereikt dat ze zelf metingen naar de uitstoot en lozingen van de fabriek gaan doen. Een groep anonieme bewoners stelt daarvoor €1 mln beschikbaar.

