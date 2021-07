Economie Rijke landen versnellen hun herstel, armere landen zien het juist vertragen Het tekort aan vaccins zet een rem op het economisch herstel van opkomende landen, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds. In rijke landen giert ondertussen het herstel met dank aan de normalisering.

