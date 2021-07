Buitenland Is in Nederland ontworpen heuvel de 'slechtste attractie van Londen'? Het moet een tijdelijke topattractie in het centrum van Londen worden. Maar de Marble Arch Mound van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV kan de verwachtingen bij pers en publiek voorlopig nog niet waarmaken. 'Het is duidelijk nog niet af en dat is een teleurstelling.’

