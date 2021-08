Levensmiddelen Hoe een Wageningse onderzoeker arme Kenianen vis laat eten Met een kleine investering van enkele tienduizenden euro's realiseert een Wageningse onderzoeker honderdduizenden voedzame maaltijden voor de armste inwoners van Afrika. Haar les voor de komende voedseltop van de Verenigde Naties in september: 'Richt ontwikkelingshulp op kleine ondernemers in de informele economie.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe een Wageningse onderzoeker arme Kenianen vis laat eten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren