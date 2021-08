Fiscaal Belastinglek kwam Nederland goed van pas De commanditaire vennootschap is decennialang gebruikt om via Nederland belasting te ontwijken. Was dat een onbedoeld gevolg van de wetgeving of een belastinglek dat doelbewust in stand werd gehouden?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Belastinglek kwam Nederland goed van pas Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren