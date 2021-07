Europa 'Dit is de beste Poolse regering sinds de val van het communisme' De Poolse verkiezingen van volgend jaar lijken uit te draaien op een waardenstrijd tussen de oude rivalen Donald Tusk en Jaroslaw Kaczynski. Toch zal de economie zal de doorslag geven, zegt politicoloog Jerzy Mackow.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Dit is de beste Poolse regering sinds de val van het communisme' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren