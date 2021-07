Economie Zowel inflatie als groei in eurozone overtreft verwachtingen In juli steeg het algemeen prijspeil met 2,2%, onder meer door de hogere energieprijzen, meldt Eurostat. Economen verwachten niet dat dit inflatieniveau zal aanhouden. De economie groeide in het tweede kwartaal met 2%, na een krimp van -0,3%.

