Economie Armste landen krijgen $274 mrd coronasteun van IMF Het Internationaal Monetair Fonds creëert vanuit het niets $650 mrd zodat aangesloten landen hun door corona getroffen economieën kunnen stimuleren. Vooral voor de armste landen is de nood groot, maar bij voorbaat staat vast: de steun is onvoldoende. Vijf vragen over de grootste geldinjectie uit de geschiedenis van het muntfonds.

