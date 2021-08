Economie Forse banengroei in VS De Amerikaanse economie blijft het goed doen. Er kwamen in juli 943.000 nieuwe banen bij. Dat is de grootste toename in bijna een jaar tijd en aanzienlijk meer dan waar analisten van tevoren op rekenden.

