Milieu en klimaat Nieuw VN-rapport maakt harde politieke keuzes over klimaat onvermijdelijk De wereld moet 'onmiddellijk en snel' de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, zegt een maandag gepubliceerd klimaatrapport van de VN. De aarde warmt in snel tempo op, met als gevolg ernstige klimaatverandering die nu al zichtbaar is.

