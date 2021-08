Foto: H F Davis/Getty Images

Officieel zijn Nederlanders en Belgen pas in 1830 van elkaar gescheiden, hoewel sommigen de visie aanhangen dat de echte schade is opgelopen in 1585, met de val van Antwerpen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het betekende de scheiding van de Nederlanden. Sindsdien zijn er altijd mensen geweest die wilden ongedaan maken wat toen is gebeurd.

Een van hen is Bart De Wever, voorzitter van de grootste politieke partij in België N-VA. Hij wil graag naar een Groot-Nederlandse confederatie van de voormalige Zeventien Provinciën. In Nederland zei Geert Wilders op zijn beurt dat hij er als premier van Nederland gerust ook de Vlamingen bij wil nemen.

Zij zijn niet de enigen die dat willen, of hebben gewild. In België leefde het sentiment vooral in de turbulente jaren dertig, met omstreden figuren als Joris Van Severen, die de hereniging op ondemocratische manier zou verwezenlijken. En Léon Degrelle, die met zijn fascistische partij Rex België wou onderbrengen in een Bourgondisch rijk waar ook Nederland en delen van Frankrijk deel van zouden uitmaken.

In Nederland streefde de Nederlandse Volksunie in de jaren zeventig naar de hereniging met Vlaanderen, onder een 'autoritair, monarchaal' regime. Maar ook prominente politici zoals Jan Terlouw hielden een pleidooi voor een hereniging.