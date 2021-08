Buitenland Afghaanse president vlucht, land lijkt in handen van taliban De radicale islamistische beweging taliban heeft in korte tijd de macht gegrepen in Afghanistan. President Ashraf Ghani is zondag het land ontvlucht en westerse regeringen proberen in allerijl hun ambassadepersoneel en burgers te evacueren.

