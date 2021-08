Europa Nationalistische ex-rocker houdt Poolse regering in het zadel Pawel Kukiz is oud-zanger van de band Piersi (Borsten). Vorige week stemde zijn partij Kukiz ’15 voor een omstreden mediawet die het einde kan betekenen van de kritische nieuwszender TVN24. Zijn steun was van groot belang, en de oppositie vreest nu dat de regering vaker op Kukiz’ stem zal kunnen rekenen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nationalistische ex-rocker houdt Poolse regering in het zadel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren