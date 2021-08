Buitenland Niet alle landen worstelen zo met de winst van de taliban Het Westen is in shock door de snelle val van Kaboel en vraagt zich af wat het met de taliban aan moet. Andere landen, zoals China en Rusland, zijn al een stap verder.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Niet alle landen worstelen zo met de winst van de taliban Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren