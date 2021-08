Foto: H F Davis/Getty Images

Medio juli sloeg noodweer hard toe in België. Doorgaans vriendelijk kabbelende stroompjes veranderden vanwege extreme regenval in kolkende watermassa's. Er vielen tientallen doden, en de schade in stadjes als Verviers en Pepinster was enorm.

Ook Nederland kende grote problemen toen het peil in de Maas en kleinere rivieren fors steeg. Bijvoorbeeld in Valkenburg ontstond een ravage, maar in vergelijking met België viel de schade in Nederland mee.

Overstromingen zijn voor Nederland een bekend fenomeen. Afgezien van rampzalige watersnood van lang geleden, zoals de Allerheiligenvloed (er waren er meer) en de Sint Elizabethsvloed (ook meerdere edities), kende Nederland in de vorige eeuw zes grote overstromingen (1916, 1926, 1953, 1993 en 1995 (één overstroming in het stroomgebied van de Maas, één in het gebied van de Rijn).

Die van 1953 staat bekend als de Watersnoodramp. Het drama leidde tot de Deltawerken, terwijl de waterproblematiek van de jaren negentig het Ruimte voor de Rivierprogramma opleverde. Daardoor ontstond meer bufferruimte om water te bergen als rivieren buiten hun oevers treden.

Ook in België hield de waterduivel in vroegere tijden huis. De Allerheiligenvloed van 1570 trof ook Vlaanderen zwaar. In modernere tijden kampte bijvoorbeeld Antwerpen met waterproblemen. De vraag is: kan België lessen van Nederland leren als het gaat om waterbeheer?