Buitenland 'Mijn vader had de Freddy Heineken van Afghanistan kunnen zijn' Toen de taliban Kaboel innamen, zag Sadiq Benali* op tv dezelfde beelden als 25 jaar geleden. Alleen was hij er destijds live bij. En zag hij de gevolgen. Hoe een overspelige buurvrouw vanaf de vierde verdieping uit het raam werd gegooid, bijvoorbeeld.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Mijn vader had de Freddy Heineken van Afghanistan kunnen zijn' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren