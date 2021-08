Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Litouwen daagt Peking uit en eeuwige schandalen in Tsjechië.

Foto: Reuters

1. Litouwen krijgt nu ook Xi op zijn dak...

Litouwen heeft grote problemen met de sterke man bij de buren, de Wit-Russische despoot Aleksandr Loekasjenko. Die ergert zich groen en geel aan de Litouwse/Europese steun voor de Wit-Russische oppositie. Om Litouwen en de EU onder druk te zetten, stuurt hij migranten en vluchtelingen richting de Litouwse grens.

Loekasjenko is maar een dwerg in vergelijking met Xi Jinping, de Chinese leider. En die ergert zich ook steeds meer aan Litouwen. Vorig jaar bleek al dat de regeringscoalitie in Vilnius de banden met Taiwan wil aanhalen (lees dit verhaal van FD-correspondent Koen Verhelst). De plannen zijn nu verder gevorderd, en dat is tegen Xi's zere been — China ziet Taiwan als een opstandige provincie.

Het vooruitzicht dat Taiwan een handelsmissie in Litouwen mag openen, leidde er eerder deze maand toe dat Peking zijn ambassadeur terugriep uit Vilnius. Ook moest diens Litouwse collega uit de Chinese hoofdstad vertrekken.

We willen goede banden met de Volksrepubliek China blijven koesteren, zei een adviseur van de Litouwse president Gitanas Nauseda donderdag over de kwestie. Maar Litouwen houdt vast aan zijn plannen ook zelf een kantoor in Taipei te openen.

De presidentiële adviseur wees erop dat Taiwan in veel meer EU-lidstaten vertegenwoordigingen heeft. Die in Litouwen zou wel de eerste zijn die de naam 'Taiwan' gebruikt. In Nederland heet de Taiwanese missie bijvoorbeeld de 'Taipei Representative Office'.

... en Peking speelt ook de economische kaart

Is de Chinese druk op Litouwen alleen diplomatiek? Er circuleren berichten dat China de vrachtroute per rail tussen de Volksrepubliek en de Baltische staat wil staken. Klopt niet, meldde het Chinese staatsblad Global Times, 'maar het is wel een optie'. De spreekbuis van de Chinese regering wees er fijntjes op dat de handel tussen Litouwen en China een veelvoud is van de handel tussen Litouwen en 'het eiland Taiwan'.

Volgens het Center for European Policy Analysis (CEPA), een Amerikaanse denktank, heeft Peking nu ook de druk opgevoerd op het Amerikaanse concern Thermo Fisher, een grote investeerder in Litouwen. Het bedrijf zou Vilnius moeten dwingen in te binden, stelt CEPA-analist Edward Lucas, anders lopen Thermo's activiteiten in de Volksrepubliek gevaar.

'Tijd om solidariteit met Litouwen te tonen', reageerde de Amerikaanse commentator Anne Applebaum. Dat gebeurde prompt. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken sprak zaterdag in een telefoongesprek met zijn Litouwse collega Gabrielius Landsbergis zijn solidariteit met de Baltische EU-lidstaat uit.

Litouwen trapte Xi en Peking eerder dit jaar al op de tenen, toen Vilnius besloot niet langer mee te doen aan het Chinese 17+1-initiatief. Met dat vehikel wil Peking de economische banden met Midden- en Oost-Europa versterken.

Foto: Reuters

2. Schandaalrecycling in Tsjechië

Tsjechië gaat 8 en 9 oktober naar de stembus, en de ANO-partij van premier Andrej Babis is nu de grootste in de peilingen. Maar hij moet goed zijn best doen om zijn resultaat in 2017 te evenaren, en zijn coalitiepartner, de sociaaldemocratische CSSD, staat op verlies.

Wat is het dan vervelend dat de discussie over de EU-subsidies die Babis' bedrijf Agrofert in het verleden kreeg niet verstomt. In Tsjechië is iedereen het onderwerp spuugzat, maar het schandaal rond Babis' 'Ooievaarsnest' blijft maar doorzeuren. De zaak draait om een EU-subsidie van €2 mln die Babis in 2008 voor een van zijn ondernemingen opstreek. Doel was de ontwikkeling van een luxe vergaderboerderij met overnachtingsmogelijkheden, vernoemd naar de sierlijke, klepperende ciconia ciconia.

Die steun kwam uit een potje bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Maar Agrofert is een enorm conglomeraat, en had dus geen recht op het geld. Met een truc verhulde het concern dat ze de eigenaar van het Ooievaarsnest was.

Dit dossier is inmiddels maar een klein deel van Babis' problemen. In april stelde de Europese Commissie dat de Tsjechische premier een belangenconflict heeft wanneer zijn bedrijven EU-subsidies krijgen. Babis heeft altijd gezegd dat hij zijn ondernemingen in trusts heeft geplaatst, en dat hij ze niet meer controleert, maar Brussel is niet overtuigd. Betaal de na 2017 ontvangen subsidies maar terug, vond de Commissie, en nieuwe subsidies gaan voorlopig niet door.

Kan dat zo maar? Tsjechië overweegt nu een gang naar het Hof van Justitie van de EU om één besluit van de Commissie in deze discussie aan te vechten. Die gaat over de Brusselse weigering om subsidie te verlenen aan Fatra, een kunststofbedrijf uit de stal van Babis.

De Tsjechische premier heeft het openbaar ministerie ondertussen gevraagd om de vervolging voor de Ooievaarsnest-kwestie te staken. Aanklager Jaroslav Saroch moet formeel uiterlijk 31 augustus besluiten of hij met een tenlastelegging voor de premier komt.

Twee jaar geleden besloot hij de zaak terzijde te leggen, maar daarna doken nieuwe feiten op. Recent meldde zich een nieuwe getuige. Daarom is het volgens Tsjechische media uiterst onzeker of de deadline van 31 augustus overeind blijft, wat betekent dat Babis ook in september, als de stembusgang nadert, publicitaire last blijft houden van de kwestie.

Waar moeten we deze week op letten?

• Oekraïne viert dinsdag zijn dertigjarig bestaan. Op maandag begint de zogeheten Krim Platform Top in Kiev, waar onder meer EU-lidstaten als Polen en voorzitter Charles Michel van de Europese Raad acte de présence geven. De bijeenkomst is bedoeld om te overleggen hoe om te gaan met de Russische annexatie van de Krim, nu zeven jaar geleden (lees het verhaal van FD-correspondente Joost Bosman). Michel is dinsdag ook bij de viering van de Oekraïense onafhankelijkheid.

• De Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov doet een Europa-tripje. Dinsdag is hij in Hongarije, woensdag in Wenen, en donderdag moet Italië eraan geloven.

• Het is woensdag Nord Stream 2-dag! Het Oberlandesgericht in Düsseldorf spreekt zich dan uit over de vraag of de Europese regels voor energie-infrastructuur ook voor de Russisch-Duitse gasleiding gelden.

Meer lezen?

Wanhoopsoffensief CDU-leider Armin Laschet haalde zaterdag fors uit richting de concurrentie (lees het verhaal van FD-correspondent Gerben van der Marel). Duitsland gaat eind september naar de stembus, en Der Spiegel stelde vrijdag de vraag wie er impopulairder is: Armin Laschet of de Duitse treinmachinisten die opnieuw in staking gaan? In een nieuwe opiniepeiling scoort Laschet rampzalig laag.

Aan de haak De jonge protestbeweging 6000 Sardine zat in het vaarwater van Lega-leider Matteo Salvini bij de regioverkiezingen in 2020 in Emilia-Romagna. De organisatie was partijloos, maar Sardine-boegbeeld Matteo Santori is nu bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in Bologna kandidaat van de sociaaldemocratische PD.

Huiswerk De EU heeft sinds 2011 zijn eigen diplomatieke dienst, de EEAS. Maar de 4200 EEAS-diplomaten denken nog te nationaal, vinden sommigen. De Europese Commissie laat nu een studie doen naar de oprichting van een Europese school voor diplomatie.

Eng plaatje Die Zeit maakte een interactieve infografiek van de coronabesmettingen in Europa.

Afscheid De Zweedse premier Stefan Löfven treedt dit najaar terug, maakte hij afgelopen weekeinde bekend. Zijn regering viel eerder dit jaar, maar de oppositie slaagde er niet in om een regering te vormen, waarna Löfven in juli terugkeerde. Hij wil een opvolger de tijd geven zich voor te bereiden op de verkiezingen van najaar 2022.

Verzekerd De dramatische overstromingen in Duitsland en België van juli werpen de vraag op in hoeverre de overheid moet bijspringen bij dit soort schade, en of burgers zich ruimer moeten verzekeren. Een verplichting daartoe is zinvol, vindt het Duitse onderzoeksinstituut Ifo. Dit is ook in Nederland een discussie; de overheid presenteerde haar aanpak medio augustus.

