Woningmarkt Gekte op huizenmarkt duurt voort, maar van een bubbel lijkt nog geen sprake In juli steeg de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning het hardst in bijna twintig jaar. Ook toen droeg het monetaire beleid bij aan de huizenhausse, maar duurde het pas tot de financiële crisis voordat het misging.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Gekte op huizenmarkt duurt voort, maar van een bubbel lijkt nog geen sprake Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren