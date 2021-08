Europa In het verwoeste Pepinster klinkt gemopper, maar ook 'Vive la Belgique' Inwoners van het Waalse stadje Pepinster zijn nog amper bekomen van de verwoestende overstromingen van zes weken geleden. De hulp van vrijwilligers uit Vlaanderen is vooralsnog de enige positieve noot.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In het verwoeste Pepinster klinkt gemopper, maar ook 'Vive la Belgique' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren