Politiek Links is klaar voor kabinetsgesprekken. Nu rechts nog Wat links betreft is het volle vaart vooruit met de kabinetsformatie. GroenLinks en PvdA krijgen een overtuigende fiat van hun leden om als één blok aan te schuiven bij de onderhandelingstafel. Dat VVD-premier Mark Rutte dan gesprekspartner is mag ook niet de boel blokkeren, vinden de sociaaldemocraten. Maar daarmee is de impasse nog niet opgelost.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Links is klaar voor kabinetsgesprekken. Nu rechts nog Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren