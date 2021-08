Buitenland En opnieuw dreigt een Japanse premier het veld te moeten ruimen Het premierschap is in Japan vaak maar van korte duur. Ook de positie van de huidige premier Yoshihide Suga staat op het spel, nu zijn coronabeleid forse kritiek krijgt en anderen zijn leiderschap uitdagen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: En opnieuw dreigt een Japanse premier het veld te moeten ruimen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren