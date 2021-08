Milieu en klimaat 'Twee miljoen huizen betaalbaar te verduurzamen door hybride warmtepomp' Ruim twee miljoen woningen in Nederland kunnen tegen een prijs van bijna €2500 hun gasverbruik flink omlaag brengen door een hybride warmtepomp. Zo kan Nederland de CO₂-uitstoot terugbrengen en klimaatdoelen halen. De techniek is veel goedkoper dan andere manieren om huizen te verduurzamen, onderzocht de branchevereniging van duurzame energiebedrijven, de NVDE.

