Foto: H F Davis/Getty Images

'Je zal d'r maar wonen an zo'n stinkgracht, waar de hele dag van die platboomde schuiten vol Moffen en Amerikanen voorbij kome drijven die je je vreten uit je bek zitten te kijken.' Nee, de dichter en Rotterdam-icoon Jules Deelder had niks met Amsterdam. 'De hóofdstad van Nederland? Wáterhoof zallie bedoele! Stelletje tillers! Amsterdam hèppet! Ja en anders jatte ze ‘t wel!'

In de meeste landen ter wereld is de plaats waar de regering en het parlement zitten de hoofdstad. Maar niet in Nederland. Volksvertegenwoordigers en bewindvoerders blazen namelijk geen verzamelen in Amsterdam, maar wel in Den Haag. Het duurde zelfs tot 1983 voor Amsterdam zich officieel de hoofdstad mocht noemen.

In België zijn er dan weer meerdere hoofdsteden, van het koninkrijk België, en van de verschillende regionale overheden. Voor sommige is dat Brussel, dat ook nog eens de officieuze hoofdstad is van Europa. Het is vreemd dat het zover is gekomen, want daar was in 1958 helemaal geen overeenstemming over. Waarom is het dan toch gebeurd? Een gelukje met het alfabet...