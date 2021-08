Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Spaanse stroomrekening explodeert, Brussel jent Brussel en een moeizame take-off in Italië.

Foto: Reuters

1. Spaanse stroomrekening explodeert...

Rumoer in Madrid: de stroomnota voor huishoudens is de afgelopen maanden fors gestegen. Dat komt door een cocktail van nadelige factoren: hogere prijzen op de gasmarkt, duurdere CO₂-uitstootrechten, een nieuw tariefsysteem dat de Spanjaarden moet aanzetten tot efficiënter stroomgebruik (lagere prijzen voor daluren), en een hogere stroomconsumptie in de hete zomermaanden.

Dat laatste heeft dan te maken met meer elektriciteitsvraag door loeiende airconditioning, waarbij het niet helpt dat het minder waaide. Er was dus minder windenergie beschikbaar, en er was meer productie van (duurdere) gasgestookte centrales nodig.

Maandag bereikte de groothandelsprijs in Spanje voor een megawattuur stroom met €124,45 een nieuw record. In de Benelux ligt de prijs op de spotmarkt wat lager, maar ook de APX in Amsterdam ging in augustus even door de grens van €100.

Die groothandelsprijzen vertalen zich uiteraard in de tarieven voor huishoudens. Nu kent Spanje twee tariefsystemen, een ongereguleerd en een gereguleerd. Zo'n 10,6 miljoen mensen hanteren het gereguleerde PVPC-tarief, 16,2 miljoen consumenten doen dat niet. In theorie hebben Spanjaarden met een gereguleerd tarief minder last van prijsschokken, maar ook zij zien de stroomrekening oplopen.

Volgens consumentenorganisatie Facua was de stroomrekening voor huishoudens in juli van dit jaar 35% hoger dan een jaar eerder. De dure stroom jaagt ook de inflatie op: die was 3,3% in augustus, zo meldde het bureau voor de statistiek INE maandag.

... en dat komt ook door belastingen...

Afgezien van de marktbewegingen, maken volgens critici belastingen en toeslagen de stroomnota hoog. Maar één kwart van de rekening heeft betrekking op de kosten van elektriciteitsproductie. De rest bestaat uit belastingen (het btw-tarief is 21%) en toeslagen voor energietransport plus - distributie, en voor het stimuleren van hernieuwbare energie. Na de eerste prijsstijgingen besloot de regering in juli al de btw op stroom voorlopig te verlagen naar 10% tot het einde van dit jaar. Ook is de taks op energieproductie (7%) tijdelijk buiten werking gesteld.

Maar consumentenorganisaties vinden dat die maatregelen tekortschieten. En ze zijn ook op een bericht van de mededingingsinstantie CNMC gedoken, die woensdag zei dat sommige leveranciers de nieuwe tariefstructuur niet goed communiceren, en dat sommige nota's niet kloppen.

Noem man en paard, vindt consumentenorganisatie Facua. OCU, die ook voor huishoudens opkomt, is een handtekeningenactie voor een lagere elektriciteitsprijs begonnen, waaronder permanente verlaging van de btw.

Minister van ecologische transitie Teresa Ribera heeft vanwege de gestegen prijzen (en het einde is niet in zicht: analisten denken dat de gasprijs tot begin 2022 blijft stijgen) nu verklaard dat Madrid gaat bekijken of de regering het fiscale deel van de stroomnota structureel moet wijzigen, lees: verlagen. Er was al overleg met Brussel over de kwestie. Daar heeft Spanje te horen gekregen dat het qua energiebelasting aan de hoge kant zit in de EU.

Foto: Reuters

2. Procedurele plaagstoot prikkelt parlement

Voor de zomer dreigde het Europees Parlement de Europese Commissie voor het EU-Hof te slepen, als Brussel het zogeheten 'conditionaliteitsmechanisme' niet zou activeren richting Polen en Hongarije. Met dat mechanisme kan de Commissie landen die inbreken op de rechtsstaat Europese subsidies ontzeggen.

Wat betreft het parlement was er geen tijd te verliezen. Maar de Commissie wil voorzichtig opereren, en verwacht pas dit najaar de eerste stappen te zetten (lees deze eerdere editie van Europamania). Onacceptabel, stelde het parlement op 10 juni in een resolutie, en wat later stuurde parlementsvoorzitter David Sassoli een brief op poten naar Ursula von der Leyen, voorzitter van het dagelijks bestuur van de EU.

Daarin roept de Italiaanse politicus de Commissie op om aan haar verplichtingen 'als bewaker van de Europese verdragen' te voldoen. Brussel moet daarbij de beperkingen op de toepassing van het mechanisme opheffen, aldus Sassoli.

Vorige week viel het antwoord van Ursula von der Leyen in zijn brievenbus, en dat zal Sassoli niet zijn meegevallen. De Commissievoorzitter onderstreept in haar brief dat ze zorgvuldig en grondig moet opereren, en dat er vóór Brussel in actie komt, een 'gedetailleerde analyse' op tafel moet liggen. 'Objectief, onpartijdig en fair' is Von der Leyens mantra.

Dit klinkt als het gebruikelijke verhaal van de Commissie richting critici. Maar Von der Leyen heeft ook een procedurele plaagstoot in petto naar het parlement: de oproep om in actie te komen is volgens haar 'niet duidelijk en precies genoeg', en jurisprudentie geeft aan dat dat wel nodig is, zo stelt de Commissievoorzitter.

Hoezo niet duidelijk? Het parlement meldde in zijn resolutie en daaropvolgende brief dat Brussel moest optreden in de 'duidelijkste zaken', schrijft Von der Leyen. Maar jullie noemen niet welke dat zijn, meldt ze.

Het is een beetje alsof een puber de opdracht van zijn ouders om zijn kamer op te ruimen terzijde schuift met de reactie 'maar jullie zeiden niet wat ik precies moest opruimen'. 'Een provocatie' en 'een belediging', noemt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld de brief dan ook.

Foto: Reuters

3. Take-off ITA verloopt moeizaam

Italië heeft een nieuwe luchtvaartmaatschappij, ITA. Die is in de plaats gekomen van Alitalia, de vervoerder die al jaren failliet was, en die alleen via aanhoudende staatssteun en aanhoudend overleg met de Europese Commissie daarover, in de lucht kon blijven.

ITA begint medio oktober met vliegen, maar het eerste probleem dient zich al aan. De opvolger van Alitalia heeft veel minder mensen in dienst dan de 'oude' maatschappij, die 11.000 werknemers telde. ITA denkt in eerste instantie 2800 mensen nodig te hebben. Dat aantal moet in 2025 zijn gegroeid tot 5750.

De vakbonden lopen nu te hoop tegen de beoogde reductie van het aantal banen, en betichten het management van willekeur bij de keuze wie aan te stellen, en wie te ontslaan. Uit protest hebben ze voor 24 september een staking uitgeschreven.

Intussen heeft ITA al formeel toestemming aan de VS gevraagd om op Amerikaanse bestemmingen te kunnen gaan vliegen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van justitie en binnenlandse zaken spreken elkaar dinsdag bij een ingelaste bijeenkomst over Afghanistan. Lees ter voorbereiding het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers, en lees deze analyse van het Egmont Instituut.

• Het Constitutionele Hof van Polen spreekt zich dinsdag uit over de vraag of EU-recht boven de Poolse grondwet gaat. Dit op verzoek van premier Morawiecki. Of de uitspraak er komt, is de vraag, want ze is al twee keer uitgesteld, en Polen deed al eerder een concessie in zijn conflict met Brussel over de omstreden tuchtkamer van de Poolse hoge raad. Woensdag overlegt het Europees Parlement met Eurocommissaris Didier Reynders over de situatie in Polen.

• Het Hof van Justitie van de EU komt donderdag met een arrest dat gaat over toepassing van de EU-regels voor compensatie van passagiers van veerboten, bij vertraging of het schrappen van de afvaart. Bij de luchtvaart is er al veel jurisprudentie over dit vraagstuk, maar in de scheepvaart niet. De oorspronkelijke zaak draait om Irish Ferries, dat in de problemen kwam toen een nieuw schip niet op tijd in de vaart kwam.

• De ministers van buitenlandse zaken van de EU ontmoeten elkaar donderdag en vrijdag in Kranj, Slovenië, voor een informele bijeenkomst. Een woord: Afghanistan.

