Levensmiddelen Opkomst thuisdrinker baart antidranklobby zorgen Met dalende afzetten in de horeca proberen de drankenproducenten compensatie te vinden bij de thuisdrinkende consument. Zonder risico is dit niet. 'De maatschappelijke schade van alcoholgebruik is groter dan die van het roken.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Opkomst thuisdrinker baart antidranklobby zorgen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren