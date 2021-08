Buitenland Jong, rijk, arm of beroemd; heel China moet terug in de socialistische ganzenpas Na de techbedrijven is deze zomer de rest van China aan de beurt om door de wasstraat van de Chinese Communistische Partij gehaald te worden. Exorbitante rijkdom, immoreel gedrag en de overwerkcultuur, het zijn allemaal ongewenste excessen in de ogen van Peking.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Jong, rijk, arm of beroemd; heel China moet terug in de socialistische ganzenpas Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren