In memoriam Oud-IOC voorzitter Jacques Rogge streed diplomatiek voor een schonere sport Een corruptieschandaal en diverse dopingschandalen. In rustig vaarwater was de Belg bepaald niet beland toen hij in 2001 aantrad als IOC-voorzitter. Zijn harde optreden tegen dopingzondaars leverde hem de bijnaam 'Mister Clean' op. Zondag overleed de Belg op 79-jarige leeftijd.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Oud-IOC voorzitter Jacques Rogge streed diplomatiek voor een schonere sport Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren