Politiek Haagse draaideurdiscussie ontvlamt na 'opportunistische' overstap Van Nieuwenhuizen Cora van Nieuwenhuizen gaat aan de slag als lobbyist bij Energie-Nederland, de belangenbehartiger van grote energiebedrijven. Er klonk dinsdag stevige kritiek: 'In een tijd dat Den Haag volop discussieert over meer transparantie en een open bestuurscultuur is deze stap niet toe te juichen.'

