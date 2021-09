Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Franse president belooft Marseille beterschap, een familievete in Tsjechië en de Duitse inflatie-angst.

Foto: Reuters

1. Macron in actie tegen de verloedering

Tweehonderd extra agenten, vijfhonderd camera's, €1,5 mrd: president Emmanuel Macron pakt uit in de strijd tegen verloedering en drugscriminaliteit in Marseille, dat zucht onder bendegeweld. Het staatshoofd bracht vorige week drie dagen door in de tweede stad van Frankrijk, en trok het boetekleed aan: te vaak is er hulp aan Marseille beloofd. Maar 'de miljarden waarover premiers en presidenten het vaak hadden, zijn nooit gekomen', wist Macron.

Nu dus wel. Het bedrag van €1,5 mrd dat Macron noemde, gaat niet alleen naar veiligheid, maar moet ook terechtkomen bij projecten voor stadsrenovatie (de komende vijftien jaar pakt de stad 10.000 woningen aan), beter onderwijs, beter vervoer (er komen vier nieuwe tramlijnen die de noordelijke buitenwijken met het centrum verbinden) en betere zorg en sociale voorzieningen, terwijl ook de culturele sector een graantje ervan moet meepikken.

Van tevoren hadden ambtenaren in het Elysée, Macrons paleis, gezegd dat er ook €1,2 mrd voor onderwijs in de stad beschikbaar komt. Maar dat bedrag nam het staatshoofd tijdens zijn toespraak aan de stad niet in de mond.

Dat is jammer, stelden scholen en ouders. Zo'n 174 scholen zijn toe aan een ingrijpende opknapbeurt. Ze kampen met lekkage, ongedierte en zijn te klein, dus die €1,2 mrd zou heel welkom zijn. Macron stelde dat er stichting komt die de problematiek gaat aanpakken, zonder financiële details te geven.

Omdat Macron in het licht van de presidentsverkiezingen van 2022 zich ook graag neerzet als de kandidaat die strijdt tegen de misdaad, kondigde hij aan dat Marseille een nieuw politiebureau krijgt, en dat er geld komt voor betere apparatuur en voor vernieuwing van het wagenpark van de politie. Hij benadrukte bij zijn toespraak (onderbroken door een hoosbui) dat de politie een structurele 'drijfjacht' moet houden om de drugshandelaars het leven zuur te maken.

De oppositie deed smalend over Macrons expeditie naar Marseille. Wij zijn er al tijdens de zomer geweest, klonk er uit het kamp van de rechts-conservatieve kandidaat Valérie Pécresse. 'Iedereen begrijpt dat hij op campagne is', zei Jean-Luc Mélenchon van de linkse La France Insoumise. Ook hij dook in de havenstad op, voor overleg met lokale partijleden.

In Marseille zijn ze nog niet van Macron af. De president, naar eigen zeggen fan van voetbalclub Olympique Marseille, komt in oktober en februari terug om te controleren of de lokale politiek vordert met de verwezenlijking van de plannen die hij heeft gelanceerd.

Foto: Reuters

2. Vader tegen zoon in Tsjechië

Europamania vertelde recent dat de Tsjechische premier Andrej Babis last blijft houden van juridische problemen. Een daarvan heeft te maken met het Ooievaarsnest, een vergaderhoeve waarvoor Babis' bedrijf ten onrechte EU-subsidie opstreek. Deze zaak krijgt nu een nieuwe wending: Babis' zoon Andrej junior heeft aangekondigd dat hij tegen zijn vader gaat getuigen.

Babis, een miljardair, streek voor de verbouwing van het Ooievaarsnest in 2008 een kleine €2 mln op uit een Europese steunregeling voor het midden- en kleinbedrijf. Dat was mogelijk via een constructie die verhulde dat Babis' Agrofert-bedrijvenconglomeraat de hoeve in eigendom had.

Het justitieel onderzoek naar de gang van zaken loopt nog altijd. Openbaar aanklager Jaroslav Saroch in Praag besloot het onlangs te verlengen wegens 'nieuwe informatie'. Dat was niet echt een verrassing.

Het echt opzienbarende nieuws kwam donderdag. Babis junior zei op een meeting van zijn vaders partij ANO, waar Babis senior present was, dat hij een verklaring zal afleggen bij de politie: zijn vader zou hem als stroman hebben gebruikt bij het subsidieschandaal.

In het verleden zei vader Babis over zijn zoon dat die issues had met zijn geestelijke gezondheid. Daar begon junior donderdag ook over. Hij stelde dat een psycholoog had vastgesteld dat hij gezond is. 'Waarom heb je me pijn gedaan', schreeuwde hij.

Junior heeft eerder gesteld dat zijn vader hem heeft laten ontvoeren naar Rusland en later naar De Krim om te voorkomen dat hij zou getuigen in de kwestie-Ooievaarsnest. Babis ontkent dat.

Foto: Reuters

3. Grappen over het Duitse inflatiespook

De beelden over de geldontwaarding in de jaren twintig in Duitsland zijn dramatisch: mensen die met een kruiwagen vol bankbiljetten op stap moeten voor kleine aankopen. En die kruiwagen is aan het einde van de rit weer minder waard. Adam Fergusson schreef er het boek When Money Dies over (het FD sprak hem in 2012).

Als je dat werk hebt gelezen, begrijp je dat de Duitsers inflatie vrezen, en dat er steeds Duitsers zijn die vinden dat de Europese Centrale Bank (ECB) met al die opkoopprogramma's en het ultra-soepele monetaire beleid onverantwoordelijk is. En nu de inflatie stijgt (maar voor hoe lang?) laten ze niet na om dat te onderstrepen.

Bijvoorbeeld Gabor Steingart, de oud-chef van de Duitse zakenkrant Handelsblatt die niet bekend staat om zijn liefde voor de ECB, zag zijn gelijk bevestigd. In zijn nieuwsbrief plaatste hij een beeld van ECB-president Lagarde op een biljet van €1000. Die zijn er niet, maar dat was natuurlijk het punt: als de inflatie aanhoudt hebben we vast van dat soort biljetten nodig, is de suggestie.

ECB-volgers die minder Duits in de wedstrijd zitten, en mensen bij de ECB, kunnen daar niet om lachen. 'De inflatie vertraagt alweer', stelde bijvoorbeeld de ECB-man in Brussel.

Intussen blijkt uit onderzoek waar de Duitse inflatie-angst het grootste is: aan de rechter- en linkerflank van de politiek. Zo'n 56% van de extreemrechtse AfD denkt dat een stijging van de geldontwaarding met meer dan 5% mogelijk is, en 46% van de achterban van Die Linke. De zorgen bij andere kiezers zijn flink lager.

Desalniettemin: over inflatie maak je in Duitsland beter geen grappen. En ook niet over de Europese begrotingsregels uit het Stabiliteitspact. Eurocommissaris van economische zaken Paolo Gentiloni zorgde afgelopen weekeinde dan ook voor Teutoonse ergernis door in de Süddeutsche Zeitung te stellen dat de regels flexibeler moeten. Ex-vice-president van de ECB Vitor Contancio vindt dat ook (lees het verhaal van FD-redacteur Marcel de Boer).

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van financiën praten maandag over het Europese coronaherstelpakket per videoverbinding. Aan het einde van de week spreken ze elkaar opnieuw, maar dan in Slovenië.

• De milieu- en landbouwcommissies van het Europees Parlement stemmen donderdag over de Europese inzet voor een duurzame voedselvoorziening.

• What's in a name? Het Hof van Justitie van de EU moet donderdag bepalen of het erg is dat er een keten tapasbars in Spanje zich 'Champanillos' noemt. Franse champagneboeren vinden dat nogal verwarrend, lees: de Spanjaarden schenden hun merkrecht.

Meer lezen (en luisteren)?

Gul De Hongaarse regering heeft een stichting voor de Chinese Fudan Universiteit in Hongarije vastgoed en grond toegespeeld ter waarde van €37,5 mln, melden Hongaarse media. Op die manier kunnen de (impopulaire) Chinese plannen doorgaan, ook al zou premier Viktor Orbán volgend jaar de verkiezingen verliezen.

Aber nein De Duitse verkiezingscampagne bereikt qua discussiecultuur het niveau van de Marianen-trog, vindt commentator Franka Welz van de zender ARD. Reden is de verkettering door FDP, CSU en AfD van het plan van de Groenen om belastingontduiking harder aan te pakken. De eerste drie partijen haalden in deze discussie de oorlog en de Stasi erbij.

Brexitschade Veel Britse voedingsmiddelenbedrijven hebben weinig trek meer om te exporteren naar de EU. Tijdelijke complicaties zijn na het vertrek van de Britten uit de EU permanent, denken ze (lees het artikel van FD-correspondent Mathijs Schiffers).

Exodus In 25 jaar verlieten 1,6 mln jongeren het Zuiden van Italië, staat in een analyse van de Italiaanse ondernemersorganisatie Confcommercio. De werkgelegenheid groeide er veel minder dan in de rest van Italië (lees ook de FD-serie over hervormingen in Italië).

Verdediging Stel dat Frankrijk in 1954 voor een gemeenschappelijke Europese defensie had gekozen? Le Monde filosofeert daarover, als onderdeel van een zomerserie (lees ook het artikel van FD-redacteur Mathijs Schiffers en luister donderdag de podcast Buurland, wat doet u nu, die dit keer over Europa gaat.

