Politiek Worstelende Ankie Broekers-Knol vervult op Asiel een rol 'die niet bij haar past' Een korzelige Ankie Broekers-Knol (74) wekt als staatssecretaris van Asiel keer op keer wrevel in de Tweede Kamer. Dat beeld contrasteert met haar vlekkeloze voorzitterschap van de Eerste Kamer. 'Ze vervult nu een rol die niet bij haar past.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Worstelende Ankie Broekers-Knol vervult op Asiel een rol 'die niet bij haar past' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren