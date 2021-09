Milieu en klimaat Waar blijft de regen? De waterkrachtcentrale ligt stil Laagwater in de rivieren en halflege stuwmeren leveren wereldwijd grote problemen op met de opwekking van stroom door waterkrachtcentrales. En de periodes van droogte worden extremer en langer. Een blik in drie landen, de VS, Brazilië en China, levert een zorgelijk beeld op.

